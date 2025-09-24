У Британії затримали підозрюваного у кібератаці на аеропорти

Національне агентство зі злочинів (NCA) Великої Британії затримало у Вест-Сассексі чоловіка у віці за 40 років у межах розслідування кібератаки на Collins Aerospace, яка спричинила збої у низці європейських аеропортів, зокрема в Гітроу. Підозрюваного за правопорушеннями за Законом про зловживання комп’ютерами відпустили під заставу; слідство триває, передає BBC.

За даними NCA, інцидент вивів із ладу програмне забезпечення для багажу та реєстрації пасажирів, яким користуються кілька авіакомпаній, що призвело до сотень затримок рейсів і ручної посадки «на папері». Керівник Національного підрозділу з кіберзлочинності Пол Фостер заявив, що арешт є «позитивним кроком», але розслідування перебуває на ранній стадії. BBC повідомила, що бачила внутрішню записку для персоналу Гітроу про труднощі Collins Aerospace з поверненням системи онлайн: після спроби перезапуску в понеділок американська компанія знову відбудовує систему. Материнська RTX Corporation подякувала NCA за «подальшу допомогу». Компанія не називає строків повного відновлення і просить наземні служби та перевізників планувати щонайменше тиждень роботи з ручними обхідними рішеннями.

В аеропорту Гітроу до терміналів залучили додатковий персонал, однак затримки тривають. У понеділок Агенція ЄС із кібербезпеки повідомила, що в атаці застосували програму-вимагач: подібні інструменти серйозно порушують роботу систем і передбачають вимогу викупу в криптовалюті за відновлення. За даними французької аерокосмічної компанії Thales, за рік кількість кібератак у секторі авіації зросла на 600%.

Атаку на американського розробника ПЗ Collins Aerospace виявили в ніч на п’ятницю; збої прокотилися багатьма європейськими аеропортами, зокрема в Брюсселі, Дубліні та Берліні. Протягом вихідних рейси скасовували й затримували, наслідки заторів подекуди відчуваються й цього тижня. Гітроу на своєму сайті зазначає, що «переважна більшість рейсів виконується за графіком», але пасажирам радять перевіряти статус вильоту перед поїздкою. Берлінський аеропорт у середу вранці повідомив, що «реєстрація й посадка здебільшого відбуваються вручну», що призведе до «довших процедур, затримок і скасувань з боку авіакомпаній». Брюссельський аеропорт порадив мандрівникам за можливості проходити онлайн-реєстрацію до прибуття.