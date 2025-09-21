У Мінцифри спростували “злив” даних із Дії: опубліковані файли – фальсифікація

У Міністерстві цифрової трансформації заявили, що поширені в мережі файли з нібито даними користувачів застосунку «Дія» не мають жодного стосунку до державного сервісу.

«Наша команда провела розслідування і встановила: поширені файли — фальсифікація. Вони не походять із систем Дії і не є результатом їхнього зламу чи витоку», — пояснив заступник міністра цифрової трансформації з кібербезпеки та хмар Віталій Балашов.

За його словами, ці файли є сумішшю старих витоків із комерційних джерел, які відредагували й доповнили підробними записами, щоб видати за «свіжу» базу. Такі маніпуляції є типовою практикою чорного ринку даних.

У Мінцифри наголошують: система «Дія» не зберігає персональних даних. Вона працює за принципом data-in-transit — інформація підтягується з державних реєстрів у момент запиту і не накопичується в додатку чи на порталі.

«Ми розцінюємо поширення підроблених файлів як скоординовану спробу атаки на Дію та підрив довіри до державних сервісів», — підкреслив Балашов.

Він нагадав, що у березні 2024 року було оприлюднено код «Дії», який перебуває у відкритому доступі — і будь-хто може переконатися, що в ньому немає прихованих баз даних громадян.

Нагадаємо, сьогодні народний депутат і експерт із кібербезпеки Олександр Федієнко попередив про появу в інтернеті архіву під назвою diia_users_db_2025.zip, в якому зібрана велика кількість персональних даних громадян — нібито ~20 млн рядків.