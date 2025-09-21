У мережі з’явився архів з 20 млн рядків персональних даних українців

Народний депутат і експерт із кібербезпеки Олександр Федієнко попередив про появу в інтернеті архіву під назвою diia_users_db_2025.zip, в якому зібрана велика кількість персональних даних громадян — нібито ~20 млн рядків. Повідомлення опубліковане на Facebook.
Що відомо
- Файл, який зараз «блукає» мережею, містить обмежену частину записів; повну базу, за словами Федієнка, продають за гроші.
- У архіві є телефонні номери — серед них трапляються фінансові номери (які не повинні бути публічними) та електронні адреси. Депутат написав, що особисто помітив у витоку контакти багатьох відомих політиків, включно з правильними телефонами.
- За попередніми висновками, дані зібрані з публічних реєстрів та «шматків різних фінансових установ», ймовірно пов’язані з податковою. Хронологія записів, судячи з усього, охоплює період до 31.12.2024; Федієнко отримав доповнення, що є й записи за 01.01.2025.
- Є ризик масових фішингових атак — експерт зауважив, що фішинг уже фіксується та попередив про підвищену активність шахраїв, зокрема в Telegram.
Що робити негайно (рекомендації Федієнка)
- Замінити паролі там, де привʼязані номер телефону або електронна адреса.
- Увімкнути двофакторну автентифікацію скрізь, де це можливо.
- За можливості змінити фінансові номери (якщо один і той самий номер використовується всюди — карта, соцмережі, месенджери — краще розділити).
- Перевірити вкладку «пристрої» в Telegram та інших месенджерах — чи немає несанкціонованих підключень.
Застереження
Федієнко підкреслює: частина інформації у витоку вже є в різних публічних реєстрах, проте ключова проблема — всі ці дані зібрали в один масив, що значно полегшує зловживання.
Депутат також відзначив: «Якщо би не наявність у громадян фінансових номерів, важливих для них соцмереж, то такі бази ми пам’ятаємо ще з 90-х — на компакт-дисках».
Федієнко закликає не панікувати, але діяти швидко: захистіть пошту, акаунти та номера, будьте пильні щодо підозрілих дзвінків і повідомлень — особливо тих, що вимагають переказів або передавання персональних даних.