“Енергоатом”: ЗАЕС продовжуватиме роботу в Україні

Український оператор Запорізької АЕС відреагував на указ Путіна про її передачу російському оператору.

“Запорізька АЕС продовжуватиме роботу в Україні, згідно з українським законодавством, в українській енергосистемі, в “Енергоатомі””, – йдеться у заяві українського холдингу.

“Указом Президента України від 4 жовтня №687 “Про нікчемність актів, що порушують суверенітет і територіальну цілісність України”, визнаються нікчемними, тобто такими, що не породжують жодних юридичних наслідків, укази Путіна про анексію українських територій”, – додали в “Енергоатомі”.