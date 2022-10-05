Політика

“Енергоатом”: ЗАЕС продовжуватиме роботу в Україні

5 Жовтня 2022 21:36
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Український оператор Запорізької АЕС відреагував на указ Путіна про її передачу російському оператору.

“Запорізька АЕС продовжуватиме роботу в Україні, згідно з українським законодавством, в українській енергосистемі, в “Енергоатомі””, – йдеться у заяві українського холдингу.

“Указом Президента України від 4 жовтня №687 “Про нікчемність актів, що порушують суверенітет і територіальну цілісність України”, визнаються нікчемними, тобто такими, що не породжують жодних юридичних наслідків, укази Путіна про анексію українських територій”, – додали в “Енергоатомі”.


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