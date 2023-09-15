Експериментальний дрон СБУ “Морський малюк” уразив ракетний корабель РФ “Самум”

Експериментальний дрон СБУ “Морський малюк” підбив російський ракетний корабель “Самум” поблизу Севастопольської бухти.

Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ.

Так, морський дрон СБУ вчора атакував ракетний корабель “Самум” поблизу входу у Севастопольську бухту.

“Морський малюк” влучив у задню праву частину російського судна, завдавши значних пошкоджень, корабель втратив хід.

Окупантам довелося відбуксирувати “Самум” на ремонт із великим диферентом на корму і креном на правий борт.

Для атаки на корабель рашистів СБУ застосувала експериментальний зразок морського дрону, який працює навіть у шторм. Його складно виявити за високими хвилями.

Під час операції висота хвиль сягала 1,5-2 метри.