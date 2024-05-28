Кримінал

Ексначальника одеського ТЦК затримали прямо на виході із СІЗО

28 Травня 2024 16:28
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прокуратура, дбр
Євгена Борисова затримали прямо на виході із СІЗО / Фото: Офіс генерального прокурора

Правоохоронці затримали у Києві ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова після того, як за нього була внесена застава.

Також йому повідомили про нову підозру, повідомляє ДБР та Офіс генерального прокурора.

“Бюро отримало інформацію, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон”, – повідомили в ДБР.

Його затримали, оголосивши про нову підозру — в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

Слідчі встановили, що Борисов за час перебування на посаді набув, володів, використовував та розпоряджався майном вартістю понад 142 мільйони гривень, яке було одержано злочинним шляхом. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Раніше ексначальник ТЦК отримував підозри за трьома статтями Кримінального кодексу. Зокрема, його підозрювали:

  • у набутті активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст. 368-5);
  • у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407);
  • в ухиленні від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409).

У 2023 році Борисова затримали і помістили під варту. Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 мільйонів гривень, однак поступово суму застави зменшили до 12 мільйонів гривень.


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