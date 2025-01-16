Кримінал

Екскерівник метрополітену Києва втік з України за підробленими документами, – поліція
16 Січня 2025 11:05
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Начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський / Фото: bihus.info
Начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський / Фото: bihus.info

Поліція Києва проводить слідчі дії в екскерівника КП “Київський метрополітен” Віктора Брагінського. За даними правоохоронців, він виїхав з України на підставі підробленого висновку ВЛК.

Про це повідомили в поліції Києва.

За даними правоохоронців, рішенням лікарської комісії чоловіка було виключено з військового обліку через нібито наявну невиліковну хворобу.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, в рамках якого слідчі столичної поліції наразі проводять обшук у службових приміщеннях підприємства.

Обшуки в КП “Київський метрополітен” / Фото: Поліція Києва

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