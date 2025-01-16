Екскерівник метрополітену Києва втік з України за підробленими документами, – поліція

Поліція Києва проводить слідчі дії в екскерівника КП “Київський метрополітен” Віктора Брагінського. За даними правоохоронців, він виїхав з України на підставі підробленого висновку ВЛК.

Про це повідомили в поліції Києва.

За даними правоохоронців, рішенням лікарської комісії чоловіка було виключено з військового обліку через нібито наявну невиліковну хворобу.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, в рамках якого слідчі столичної поліції наразі проводять обшук у службових приміщеннях підприємства.