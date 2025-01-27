Ексголова Броварської РДА обійшовся штрафом та позбавленням прав за п’яне ДТП

Ексначальника Броварської райадміністрації Володимира Майбоженка засудили до штрафу в розмірі 34 тисяч гривень та позбавлення водійських прав. Таку міру покарання суд призначив за п’яну ДТП у Броварах.

Про це повідомляє місцеве видання Brovarymedia.

Водночас засудженому повертають машину марки Volvo, що зберігалося на штрафмайданчику.

Інцидент стався 26 квітня 2024 року, коли Майбоженко, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння (в крові було виявлено 2,31 проміле алкоголю), порушив правила дорожнього руху. Він проїхав на заборонений сигнал світлофора та збив чотирьох людей на пішохідному переході.