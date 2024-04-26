Кримінал

У Броварах п’яний голова райадміністрації збив людей на переході

26 Квітня 2024 20:20
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дтп
Голова Броварської РВА Майбоженко Володимир / Скриншот з відео

У Броварах голова РВА Майбоженко Володимира влаштував п’яну ДТП з постраждалими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у поліції.

Під час перевірки на стан алкогольного сп’яніння драгер показав 2.31 проміле. В ДТП постраждали чотири особи, серед яких дитина.

Автомобіль голови Броварської районної державної адміністрації / Фото із соцмереж

Згодом начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що голову Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка буде звільнено.

“Це єдиний правильний крок після жахливого інциденту, який стався в Броварах і внаслідок якого постраждали 4 людини. Зокрема 3 дорослих та одна дитина. Потерпілим надається вся необхідна допомога, насамперед медична”, – йдеться у повідомленні.


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