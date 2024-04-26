У Броварах п’яний голова райадміністрації збив людей на переході

У Броварах голова РВА Майбоженко Володимира влаштував п’яну ДТП з постраждалими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у поліції.
Під час перевірки на стан алкогольного сп’яніння драгер показав 2.31 проміле. В ДТП постраждали чотири особи, серед яких дитина.
Згодом начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що голову Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка буде звільнено.
“Це єдиний правильний крок після жахливого інциденту, який стався в Броварах і внаслідок якого постраждали 4 людини. Зокрема 3 дорослих та одна дитина. Потерпілим надається вся необхідна допомога, насамперед медична”, – йдеться у повідомленні.