Інфляція у березні становила 1,7%: найбільше подорожчали яйця

Інфляція в Україні у березні 2026 року становила 1,7% проти попереднього місяця і 7,9% – у річному вимірі.

Про це повідомила Державна служба статистики.

«Інфляція на споживчому ринку в березні 2026 році порівняно із лютим становила 1,7%, із березнем 2025 року – 7,9%. Базова інфляція в березні 2026 року порівняно із лютим становила 1,5%, із березнем 2025 року – 7,1%», – йдеться в повідомленні.

За даними Держстату, на споживчому ринку в березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,3%. Найбільше (на 7,7%) подорожчали яйця (у річному вимірі – на 20,1%). На 4,8–0,8% зросли ціни на продукти переробки зернових, соняшникову олію, фрукти, хліб, рибу та продукти з риби, яловичину, овочі, безалкогольні напої, сало. Водночас на 1,0–0,1% знизилися ціни на цукор, макаронні вироби, рис, свинину, м’ясо птиці, масло.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,3%.

Одяг і взуття подорожчали на 12,0%, зокрема, одяг – на 12,0%, взуття – на 11,8%.

Ціни на транспорт зросли на 6,4% головним чином через подорожчання палива та мастил на 13,2% (річний показник – 23,4%) і проїзду в залізничному й автодорожньому пасажирському транспорті на 8,2% і 6,0% відповідно.

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,5% в основному через підвищення тарифів на мобільний зв’язок на 3,8%.