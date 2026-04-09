У справі про привласнення земель у Конча-Заспі оголосили підозри

Колишній народний депутат від Партії регіонів, який нині є сенатором рф, причетний до схеми незаконного привласнення 41,5 га земель у заповідній зоні Конча-Заспи. Йдеться про 23 ділянки, які на момент вчинення злочину оцінювалися у понад 595 млн грн.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За його словами, у 2010 році екснардеп організував схему разом із тодішнім головою Обухівської районної державної адміністрації та начальником одного з управлінь Держкомзему.

Згідно зі слідством, земельні ділянки ландшафтного заказника фактично належали Києву, однак їх незаконно оформили як такі, що розташовані в межах сусідньої селищної ради Обухівського району. Це дозволило обійти повноваження Київради та видати розпорядження про передачу землі у приватну власність.

До реалізації схеми залучили 23 підставних осіб, серед яких були водії та охоронці екснардепа. На них оформили державні акти нібито для ведення особистого селянського господарства.

Упродовж восьми років землю легалізували через фіктивні перепродажі, після чого власниками ділянок стали афілійовані особи колишнього депутата та посадовця РДА.

Колишнього голову Обухівської РДА затримано та повідомлено про підозру за статтями про привласнення майна та легалізацію доходів. Ще двом фігурантам оголошено підозри заочно, оскільки вони перебувають за кордоном, тривають заходи для їх оголошення в міжнародний розшук.

До суду подано клопотання про арешт майна підозрюваних та пов’язаних осіб.

Сам екснардеп також обвинувачується у державній зраді та незаконному збагаченні. Слідство триває.