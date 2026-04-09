Напередодні виборів в Угорщині Зеленський зустрівся з представниками угорської громади

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками угорської громади Закарпаття, зокрема з військовими. Під час спілкування обговорили низку актуальних питань.

За словами глави держави, йшлося про підготовку до наступної зими, релокацію бізнесу, участь місцевого самоврядування в наповненні бюджету, повернення українців з-за кордону, а також реабілітацію військових і ветеранів.

Зеленський подякував учасникам зустрічі за стійкість під час складної зими та підтримку фронту. Окремо він висловив вдячність військовим за захист України, її неба, критичної та цивільної інфраструктури від російських атак.

Президент також відзначив українських воїнів нагородами та подякував їм за службу.