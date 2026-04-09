П’ята доба пошуків: на Рівненщині зник 4-річний хлопчик

У Дубровицькому районі Рівненської області вже п’яту добу тривають безперервні пошуки зниклого 4-річного хлопчика. До операції залучено десятки підрозділів та спеціальну техніку.

За інформацією Національної поліції, на допомогу правоохоронцям прибули рятувальники з Черкаської області. Вони використовують сучасне обладнання для більш ретельного обстеження річки.

На Рівненщині триває масштабна операція з пошуку дитини / Фото Нацполіція

Зазначається, що 5 квітня близько 15:00 двоє хлопчиків віком 2 та 4 роки з села Колки поїхали кататися на велосипедах і не повернулися. Того ж дня молодшого хлопчика, Владислава, знайшли у водоймі.

Пошуки старшого — Дмитра — тривають. Щодня до них залучають поліцейських офіцерів громад, криміналістів, кінологів, оперативників, рятувальників, прикордонників, водолазів, бійців «Хижаку» та небайдужих місцевих жителів. Для обстеження території використовують дрони.

Операцію ускладнюють несприятливі погодні умови — сильний вітер і дощ. Попри це, вже обстежено десятки кілометрів суші та водойм, перевірено сотні господарств.

Наразі результатів немає, пошукова операція триває.