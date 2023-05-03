Економіка

Євросоюз обговорює заборону транзиту товарів через Росію – Bloomberg

3 Травня 2023 10:42
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санкції, росія

Новий, одинадцятий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії в основному буде стосуватися закриття дірок у чинному санкційному режимі, пише Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела. Серед пропозицій, які обговорюються – заборона на транзит “багатьох товарів” через територію Росії.

Крім того, в рамках нового пакет санкцій ЄС збирається додати до чорного списку ще приблизно трьох десятків фізичних осіб, але кого саме – поки що не відомо.

Одночасно США та Японія готують власні пакети санкцій. Кожна країна розробляє їх самостійно, але вони попередньо будуть скоординувані.

Про санкції можуть оголосити на саміті лідерів G7 (Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США) у середині травня. Країни Великої сімки також планують обговорити, які заходи проти Росії спрацювали і які їм ще слід запровадити.

На саміті мають обговорити механізм відстеження експорту російських алмазів, який міг би стати основою для майбутніх санкцій в цьому напрямку.


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