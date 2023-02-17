Економіка

Уряд пропонує «докорінні зміни» у роботі держрезерву — Шмигаль

17 Лютого 2023 15:56
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кабмін

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, у якому пропонується докорінно змінити підходи до роботи держрезерву й окремо створити мобілізаційний резерв.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Згідно з чинним законом про державний матеріальний резерв від 1997 року, державний резерв є запасом матеріальних цінностей держави на особливий період. І до нього входить мобілізаційний резерв — запаси сировинних, матеріально-технічних і продовольчих ресурсів для стратегічних потреб держави.

Йдеться про розгортання виробництва військової та іншої продукції, ремонту військової техніки та майна, розгортання у воєнний час робіт із відновлення залізничних та автомобільних шляхів, портів, аеродромів, ліній і споруд зв’язку, газо-, нафтопродуктопроводів, систем енерго- і водопостачання тощо.

За словами Шмигаля, «держрезерв, який існував в Україні з 1991 року, дуже довго залишався нащадком радянської системи». Тому уряд пропонує «докорінно змінити» підходи до його роботи. Зокрема, пропонується створити державний матеріальний резерв і окремо — мобілізаційний резерв.

За словами Шмигаля, формування резервів відбуватиметься за сферами: продовольча, медична, енергетична та технічна.

«Головна мета — зробити так, щоб Україна була в будь-який момент забезпечена всіма першочерговими речами», — заявив Шмигаль.


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