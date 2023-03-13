Уряд підтримав законопроєкт про збільшення видатків держбюджету на 537 мільярдів

Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на 537 млрд гривень.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Уряд сьогодні підтримав законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на 537 млрд грн. Понад 518 млрд грн пропонуємо додатково спрямувати на сектор безпеки й оборони та ще на 19 млрд збільшити резервний фонд. Це сприятиме посиленню нашої обороноздатності та зупиненню російської агресії”, – написав Шмигаль.

За його словами, завдяки підтримці міжнародних партнерів було знайдено додаткові фінансові можливості, щоб підтримати нашу армію. “У проєкті закону пропонуємо додаткові кошти спрямувати на виплати військовим, закупівлю військової та спеціальної техніки, обладнання тощо. Розраховуємо на підтримку парламенту”, – додав Прем’єр-міністр.