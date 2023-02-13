Економіка

Україна збільшує тоннаж суден у відповідь на гальмування Росією зернового коридору

13 Лютого 2023 20:22
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зерно

Україна вирішила збільшити мінімальний тоннаж суден з українським зерном та олією, що прямують зерновим коридором.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій і інфраструктури.

Міністерство повідомило, що минулого тижня порти, які беруть участь в зерновій ініціативі, змогли прийняти тільки 16 суден (позаминулого – 25).

Це пов’язано з діями Росії в інспекційній зоні в Босфорі. Уже третій місяць поспіль росіяни цілеспрямовано саботують проведення інспекцій, через що в черзі до українських портів застрягли уже 122 судна.

Зараз в одеських портах перебувають 18 суден, а коридором рухається тільки одне судно.

Щоб збільшити обсяг експорту і зменшити час простою, буде збільшено тоннаж суден, які беруть участь в ініціативі: для зернових – з 20 000 тонн до 25 000 тонн, а для олії – з 6000 тонн до 10 000 тонн.

Враховуючи, що середня кількість інспекцій вхідного флоту становить тільки 2,5 судна на добу, збільшення обсягу слід очікувати через півтора місяця.

“Маємо сподівання, що питання з гальмуванням інспекцій буде вирішено силами наших партнерів та всього цивілізованого світу”, – заявило міністерство.

У листопаді Чорноморську зернову ініціативу продовжили на 120 днів – до кінця другої декади березня 2023 року.


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