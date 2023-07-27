У Євросоюзі наразі немає коштів для транзиту українського зерна – Reuters

У Європейської комісії не передбачені гроші у бюджеті та немає чіткого способу фінансування додаткових транспортних витрат, з якими український експорт зерна зіткнеться після припинення Чорноморської угоди. Про це інформує Reuters з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Україні – одному з найбільших у світі експортерів зерна, тепер доведеться майже повністю покладатися на дорогі маршрути через ЄС, а найдешевша альтернативна артерія, річка Дунай, може бути не в змозі збільшити свій обсяг після бомбардувань Росії.

У листі від 21 липня, з яким ознайомилося Reuters, Міністерство аграрної політики та продовольства України звернулося до верховного представника ЄС з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса, щоб Комісія надала фінансову допомогу для покриття додаткових транспортних витрат на використання альтернативних маршрутів ЄС, відомих як “смуги солідарності”. Україна оцінює додаткову вартість у 30-40 доларів за тонну.

У листі також міститься прохання розширити “смуги солідарності” на 1-1,5 мільйона тонн на місяць за рахунок “зелених коридорів”, зокрема до Адріатичного моря, країн Балтії, Німеччини та Нідерландів.

Але джерела в Єврокомісії повідомили Reuters, що поки ЄС не має ані додаткового фінансування, ані плану підтримки українського експорту.

“Ми ще не знайшли рішення щодо підтримки транспортування зерна. Люди чухають собі потилиці з минулого року”, – повідомило джерело, знайоме з дискусіями в Комісії.

Дипломатичне джерело повідомило, що грошей дуже бракує, і значні кошти можуть надійти лише після проміжного перегляду бюджету, на збирання якого може знадобитися ще кілька місяців, тоді як осінній збір кукурудзи не за горами.

Крім того, джерело повідомило про все більшу протидію імпорту українського збіжжя в ЄС, оскільки деякі країни не бачать сенсу в тому, щоб оплачувати додаткові транспортні витрати через запроваджену ЄС тимчасову заборону на цей імпорт.