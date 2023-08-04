Економіка

У Харкові планують забудувати десяту частину Саржиного яру

4 Серпня 2023 21:06
читать на русском →
гроші

“Харківзеленбуд” оголосив тендер з виготовлення проєктної документації на будівництво центру по проспекту Науки в районі станції метро “Ботанічний сад”. На цю послугу планують витратити 7 млн 518 тис. 934 гривні.

Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Аналітик “Харківського антикорупційного центру” Євген Лісічкін вважає, що “це сумнівні витрати, які під час війни викликають питання”.

“Будувати центр планували ще до початку повномасштабної війни. Тоді мали обговорювати, наскільки доречно це робити за кошти міського бюджету — коворкінг, офісні приміщення, конференц-зали, та забудовувати десяту частину Саржиного яру. Вважаю, що наразі це не першочергова потреба для прифронтового міста”, — говорить аналітик.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
4 Серпня 2023 19:31

Харків — місто-герой, яке стало символом мужності, відваги та непохитності

4 Серпня 2023 20:20

Сили оборони подекуди вже прорвали першу лінію оборони РФ на півдні, – Маляр
4 Серпня 2023 19:46

Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на півдні, – Генштаб
4 Серпня 2023 19:07

Ми вдячні СБУ за повернення війни назад – державі-агресору, – Зеленський
4 Серпня 2023 17:08

Загибель керівництва МВС: всім підозрюваним обрали запобіжний захід

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

«КТО КОМУ БОЛЬШЕ ДОЛЖЕН»??? И ЭТО — СЕГОДНЯ??? СЕЙЧАС??? ВЫ ТАМ С УМА ВСЕ СОШЛИ???

Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык

Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації

Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?

Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

усі думки