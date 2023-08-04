У Харкові планують забудувати десяту частину Саржиного яру

“Харківзеленбуд” оголосив тендер з виготовлення проєктної документації на будівництво центру по проспекту Науки в районі станції метро “Ботанічний сад”. На цю послугу планують витратити 7 млн 518 тис. 934 гривні.

Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Аналітик “Харківського антикорупційного центру” Євген Лісічкін вважає, що “це сумнівні витрати, які під час війни викликають питання”.

“Будувати центр планували ще до початку повномасштабної війни. Тоді мали обговорювати, наскільки доречно це робити за кошти міського бюджету — коворкінг, офісні приміщення, конференц-зали, та забудовувати десяту частину Саржиного яру. Вважаю, що наразі це не першочергова потреба для прифронтового міста”, — говорить аналітик.