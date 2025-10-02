НБУ почав вилучати з обігу монети 10 копійок: як і коли їх можна обміняти

Національний банк України з 1 жовтня 2025 року розпочав поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок. Це рішення ухвалене для оптимізації грошового обігу та скорочення витрат на виготовлення дрібних монет.

Монети цього номіналу перестануть використовувати у розрахунках із 1 січня 2026 року. Водночас вони зберігатимуть статус платіжного засобу до повного вилучення з обігу. Обміняти їх у банках України можна буде без обмежень протягом трьох років — до кінця 2028 року.

У НБУ підкреслили, що монети номіналом 10 копійок фактично майже не використовуються, тоді як витрати на їх карбування значно перевищують економічну доцільність. Раніше Нацбанк уже вилучив з обігу монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок.

Реклама

Реклама

Водночас, якщо з 1 жовтня 2025 року під час готівкових операцій у торговельній мережі чи сфері послуг не буде монет номіналом 10 копійок, застосовуватимуться правила заокруглення загальних сум у чеку (аналогічно до того, як це відбувалося при вилученні дрібних монет у попередні роки):

сума, що закінчується від 1 до 24 копійок, заокруглюється вниз до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок;

від 25 до 49 копійок — заокруглюється вгору до 50 копійок;

від 51 до 74 копійок — заокруглюється вниз до 50 копійок;

від 75 до 99 копійок — заокруглюється вгору до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок.

Заокруглення застосовується виключно під час готівкових розрахунків. Для безготівкових платежів суми залишаються без змін.