ЄС спрямує Україні ще 1,6 млрд євро прибутків від заморожених активів РФ

Європейський Союз ухвалив рішення переказати Україні 1,6 мільярда євро прибутків від заморожених російських активів. Це вже третій такий транш з моменту запуску програми.

Про це повідомила Єврокомісія, інформує “Суспільне”.

Ці кошти надаються Україні на відновлення від війни, яку розпочала Росія проти України.

“Механізм співробітництва в рамках кредитування для України (ULCM). надає безповоротну підтримку Україні у погашенні кредиту макрофінансової допомоги від ЄС, а також кредитів від двосторонніх кредиторів у рамках механізму. Загальна кредитна підтримка в рамках механізму становить 45 мільярдів євро”, — йдеться у заяві Єврокомісії.

Перші два транші надавали через Європейський фонд миру (EPF), а 10% – через Механізм для України. Починаючи з цього третього траншу, 95% надходжень буде використано для підтримки України через Механізм співробітництва в рамках кредитування для України (ULCM), а 5% – через EPF.