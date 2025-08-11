        Економіка

        ЄС спрямує Україні ще 1,6 млрд євро прибутків від заморожених активів РФ

        Федір Олексієв
        11 Серпня 2025 17:06
        Європейський Союз ухвалив рішення переказати Україні 1,6 мільярда євро прибутків від заморожених російських активів. Це вже третій такий транш з моменту запуску програми.

        Про це повідомила Єврокомісія, інформує “Суспільне”.

        Ці кошти надаються Україні на відновлення від війни, яку розпочала Росія проти України.

        “Механізм співробітництва в рамках кредитування для України (ULCM). надає безповоротну підтримку Україні у погашенні кредиту макрофінансової допомоги від ЄС, а також кредитів від двосторонніх кредиторів у рамках механізму. Загальна кредитна підтримка в рамках механізму становить 45 мільярдів євро”, — йдеться у заяві Єврокомісії.

        Перші два транші надавали через Європейський фонд миру (EPF), а 10% – через Механізм для України. Починаючи з цього третього траншу, 95% надходжень буде використано для підтримки України через Механізм співробітництва в рамках кредитування для України (ULCM), а 5% – через EPF.


