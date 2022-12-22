Економіка

Ситуація в Києві з енергопостачанням залишається над важкою – КМВА

22 Грудня 2022 10:10
19
електропостачання, київ

У Києві головною проблемою в енергопостачанні залишається не генерація, а доставка живлення споживачам, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

“Ситуація в Києві з енергопостачанням залишається важкою. Головною проблемою є не генерація, а доставка живлення споживачам. Саме через зруйновані мережі та вузли більшість киян не можуть отримати світло у свої будинки. Тому досі діють тільки аварійні відключення електроенергії, тривалість яких неможливо регламентувати”, – написав він у телеграм.

Попко додав, що енергетики, ремонтні бригади, комунальні служби працюють цілодобово, щоби відновити пошкоджену енергосистему. “Потрібен час. Вистоїмо попри все. Віримо в нашу Перемогу”, – написав він.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Грудня 2022 11:43
14

До мережі підключено ще один блок АЕС, але потужностей все ще не вистачає – Укренерго
22 Грудня 2022 09:51
75

Посол Росії в США назвав візит Зеленського до Вашингтону “поїздкою в голлівудському стилі”
22 Грудня 2022 09:02
46

З початку широкомасштабного вторгнення понад 100 000 російських окупантів ліквідовано
22 Грудня 2022 07:48
100

Плани Путіна та Шойгу навряд чи вплинуть на перебіг війни – ISW
22 Грудня 2022 07:12
57

Зведення Генштабу на ранок 22 грудня
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Китай отказал путину в политическом убежище, а вот Аргентина — нет
комбатант

Перше повернення додому
Александр КИРШ

Аргентум это серебро, а у Аргентины золото
Александр КИРШ

Месть Кота Байдена?
Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
Александр КИРШ

На болотах: какая страна, такая и оппозиция
усі думки