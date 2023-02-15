США готують масштабний пакет економічної допомоги для України

Сполучені Штати Америки планують надати Україні 9,9 мільярда доларів бюджетної допомоги вже в найближчі місяці.

Про це заявила голова департаменту міжнародного сприяння Держдепартаменту США Дафна Ренд.

“США надали 13 мільярдів доларів бюджетної підтримки уряду України, і, працюючи з Конгресом, найближчими місяцями ми плануємо надати 9,9 мільярда доларів”, – наголосила вона.

Ренд також зазначила, що США, як і раніше, готові співпрацювати з урядом України і надавати додаткову бюджетну підтримку в міру необхідності.