Шмигаль доручив створити оновлену систему закупівель для армії

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив розробити оновлену систему закупівель для української армії.

Так, Шмигаль провів нараду з Міноборони, Мінекономіки, Держаудитслужбою, СБУ та ДБР щодо закупівель Міноборони. Прем’єр доручив розробити оновлену систему, яка має збалансувати дотримання секретності та публічний контроль за закупівлями для армії.

За словами Шмигаля, в оновленій системі обов’язковим елементом має бути публікація цін на продукти та товари. Для розробки системи мають створити робочу групу під керівництвом міністра економіки. Ця група розгляне можливості створення окремого розділу в Prozorro для військових потреб.