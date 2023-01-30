Економіка

Шмигаль доручив створити оновлену систему закупівель для армії

30 Січня 2023 19:25
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армія, кабмін

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив розробити оновлену систему закупівель для української армії.

Так, Шмигаль провів нараду з Міноборони, Мінекономіки, Держаудитслужбою, СБУ та ДБР щодо закупівель Міноборони. Прем’єр доручив розробити оновлену систему, яка має збалансувати дотримання секретності та публічний контроль за закупівлями для армії.

За словами Шмигаля, в оновленій системі обов’язковим елементом має бути публікація цін на продукти та товари. Для розробки системи мають створити робочу групу під керівництвом міністра економіки. Ця група розгляне можливості створення окремого розділу в Prozorro для військових потреб.


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