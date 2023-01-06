Економіка

Росія готує одноразовий збір з великого бізнесу через нестачу грошей на війну, – Bloomberg

6 Січня 2023 17:19
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війна, росія

За даними Bloomberg, російський уряд через проблеми з державним бюджетом для фінансування війни збирається збільшити податкове навантаження на великий бізнес.

Прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін пропонує провести “мобілізацію доходів”, зібравши одноразові виплати з виробників вугілля та добрив. Також пропонуються високі дивіденди з державних російських компаній – щонайменше 50% від чистого прибутку.

Джерела агентства, знайомі з пропозицією, стверджують, що принаймні частина грошей, які хочуть зібрати з великого бізнесу, піде на покриття воєнних витрат. Рішення про розмір дивідендів або одноразового збору ще не ухвалено: сума залежатиме від підсумкових показників бюджету за весь 2022 рік.

Також Мішустін доручив “оптимізувати” витрати поза сферою оборони та безпеки, які мають заощадити щонайменше 150 млрд рублів.

Крім того, передбачається виділення 175 млрд рублів ($2,4 млрд) на організацію депортації 100 тис. осіб із Херсонської області. Як зазначає Bloomberg, це свідчить про те, що Росія не дуже сподівається на повернення територій, звідки їх вибила українська армія восени 2022 року.


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