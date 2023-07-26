Економіка

Підприємцям Харківщини видали кредитів на понад 12,7 мільярда гривень

26 Липня 2023 11:22
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бізнес

Від початку дії державної програми “5-7-9%” у 2020 році підприємці Харківської області отримали кредитів на понад 12,7 мільярда гривень.

Про це повідомила пресслужба обладміністрації з посиланням на слова заступника начальника Євгена Іванова.

“Програма передбачає максимальну суму кредитування не більш як 60 мільйонів гривень, а кредиту, що надається фізичній особі-підприємцю, не більше трьох мільйонів гривень”, — сказано у повідомленні. За програмою пільгових кредитів “5-7-9%” Харківська область посіла шосте місце серед областей України, повідомили в обладміністрації.


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