Підприємцям Харківщини видали кредитів на понад 12,7 мільярда гривень

Від початку дії державної програми “5-7-9%” у 2020 році підприємці Харківської області отримали кредитів на понад 12,7 мільярда гривень.

Про це повідомила пресслужба обладміністрації з посиланням на слова заступника начальника Євгена Іванова.

“Програма передбачає максимальну суму кредитування не більш як 60 мільйонів гривень, а кредиту, що надається фізичній особі-підприємцю, не більше трьох мільйонів гривень”, — сказано у повідомленні. За програмою пільгових кредитів “5-7-9%” Харківська область посіла шосте місце серед областей України, повідомили в обладміністрації.