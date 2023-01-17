Остання ракетна атака РФ мала деструктивні наслідки для української енергетики, – Шмигаль 

У цілодобовому режимі тривають ремонтні роботи.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Остання масована ракетна атака росії мала деструктивні наслідки для української енергетики. Зазнали пошкоджень об’єкти генерації: 1 блок теплової електростанції на Сході та 8 блоків теплових електростанцій на Заході нашої країни. Пошкоджено три магістральні підстанції та одна повітряна лінія. Це призвело до зростання дефіциту потужності в енергосистемі. Що змушує щодня, починаючи з 15 січня, застосовувати аварійні відключення”, – йдеться в повідомленні.

За словами Шмигаля, енергосистема вистояла, залишилася цілісною та керованою.

“У цілодобовому режимі тривають ремонтні роботи. Щодня працюємо над тим, аби в Україну надходило більше генераторів, трансформаторів та іншого обладнання для ліквідації пошкоджень”, – додав глава уряду.