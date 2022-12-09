Мінцифри: Економічний ефект від послуг у «Дії» становить понад 16 мільярдів гривень

Економічний та антикорупційний ефект від електронних послуг у «Дії» протягом 2020—2021 років становить 16,3 мільярда гривень. За прогнозом такий ефект за нинішній рік становитиме близько 48 мільярдів гривень

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Зокрема, завдяки впровадженню Єдиної державної електронної системи — 3 мільярди гривень, електронних лікарняних — 4 мільярди гривень, а запуск Єдиної інформаційної системи соціальної сфери може дозволити щороку економити до 11 мільярдів гривень.