Економіка

Маск знову повернув собі титул найбагатшої людини світу

1 Червня 2023 11:29
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Ілон Маск

Мільярдер, гендиректор Tesla Ілон Маск знову став найбагатшою людиною у світі після того, як ненадовго поступився цим титулом французькому бізнесменові Бернару Арно.

Про це повідомляє Bloomberg.

Акції Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно впали на 2,6% на торгах у Парижі, тому Маску вдалося обійти магната у рейтингу.

Цьогоріч 51-річний Маск і 74-річний француз змагаються в індексі мільярдерів Bloomberg, до якого входять 500 найбагатших людей світу.

Арно вперше перевершив Маска в грудні, коли технологічна індустрія боролася з труднощами, а предмети розкоші показали стійкість перед інфляцією.

Як пише видання, віра в динамічність сектору предметів розкоші починає згасати на тлі ознак уповільнення економічного зростання, особливо на критично важливому ринку Китаю. З квітня акції LVMH впали приблизно на 10%.

Тим часом Маск заробив цього року понад $55,3 млрд, переважно завдяки Tesla. Автовиробник, частку якого припадає 71% його стану, з початку року виріс на 66%.

Згідно з індексом, статки Маска зараз оцінюються приблизно в $192,3 млрд, а статки Арно – близько $186,6 млрд.


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