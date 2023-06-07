Економіка

Львівський аеропорт міг би відновити роботу для гуманітарних потреб — ОВА

7 Червня 2023 21:00
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авіа

На Львівщині під час зустрічі з представниками ЄС та Мінінфраструктури розглянули можливість відновлення роботи аеропорту «Львів» для гуманітарних потреб.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

6 червня на Львівщині підписали угоду між Україною та ЄС щодо долучення української сторони до європейської програми «Механізм “Сполучення Європи”» (CEF).

У межах договору мають покращити транспортне сполучення з ЄС, розвивати транс’європейську транспортну мережу і налагодити експорт з України до ЄС. У межах програми буде можливість залучити фінансування ЄС — на розвиток взаємопов’язаних європейських мереж у сферах транспорту, енергетики та цифрових послуг.

Загальний бюджет програми до 2027 року, включно з енергетичною і цифровою частинами, становить 33 мільярди євро.

Мінінфраструктури спільно з державами-членами ЄС подали 6 проєктних пропозицій, які передбачають оптимізацію та модернізацію інфраструктури на автомобільних та залізничних пунктах пропуску для збільшення пропускної здатності. Результати відбору будуть вже у червні. Також готуються проєктні пропозиції на наступний рік.

Козицький повідомив, що під час наради також розглянули можливість відновлення роботи Львівського аеропорту для гуманітарних потреб.

«Це одна з важливих речей, яку ми дуже чекаємо. Ми надіємося, що як наразі є зерновий коридор, може бути й гуманітарний, забезпечений Європейським Союзом», — цитує Козицького «Укрінформ».

Також на зустрічі обговорили можливість збільшення кількості пунктів пропуску із Польщею, щоб зменшити черги на кордоні та подбати про впорядкування територій. Щодо відкриття нових пунктів пропуску українська сторона веде активний діалог з Підкарпатським та Люблінським воєводствами.


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