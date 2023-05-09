Економіка

Кабмін розширив перелік об’єктів критичної інфраструктури

9 Травня 2023 19:16
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У вівторок, 9 травня, на засіданні Кабінет Міністрів України вніс до переліку об’єктів критичної інфраструктури виробників ветеринарних препаратів та елеватори.

Про це інформує постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Внесено зміни до переліку секторів критичної інфраструктури, затвердженого постановою КМУ від 09.10.2020 №1109 “Деякі питання обʼєктів критичної інфраструктури”, шляхом доповнення позиції “Харчова промисловість та агропромисловий комплекс” у графі “Тип основної послуги” новими абзацами “виробництво ветеринарних препаратів” та “експлуатація елеваторів”, – написав Мельничук.


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