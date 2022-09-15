Bloomberg: Росія збільшила виробництво зброї та боєприпасів

У Росії зростає промислове виробництво за рахунок озброєнь. Експерти вважають, що виробництво зброї та техніки допомагає російській економіці перевершити гірші прогнози в умовах санкцій, пише Bloomberg.

Ключові факти:

Секретність, повʼязана із виробництвом військової техніки, в повному обсязі приховала той вплив, що вона чинить на загальне виробництво. Виробництво «готових металевих виробів» – статистична лінія, котра, крім таких предметів, як столові прибори, включає зброю, бомби та різні типи боєприпасів, – зросло майже на 30% у липні порівняно з минулим роком після різкого спаду в попередні місяці.

Окрема категорія під назвою «інші транспортні засоби та обладнання», до якої поряд з велосипедами та подібними товарами входять кораблі, літаки та бронетехніка, також перебуває серед лідерів.

Втім, економічний підйом оборонної промисловості, ймовірно, виявиться недовгим, особливо якщо він відверне робочу силу, а санкції послаблять російську військову машину, позбавивши її компонентів та технологій. Протистояння щодо постачання енергоносіїв до Європи також загрожує скороченням доходів, оскільки Росія вже припинила постачання більшої частини газу на свій основний ринок і продає сиру нафту зі знижкою.

«Дані за липень підтверджують, що зростання держзамовлень, розміщених у ВПК, підтримує виробництво в Росії», – каже експертка Oxford Economics Тетяна Орлова.

За словами Євгена Суворова, провідного економіста банку «ЦентроКредит», липневому відновленню виробництва сприяли військові замовлення. За його словами, цей стимул також, імовірно, спричинив несподіваний сплеск будівництва того ж місяця, коли воно здивувало економістів, збільшившись більш ніж на 6% на рік.

Згідно із матеріалом, Росія швидко створила фінансовий захист, аби помʼякшити удар по своїй економіці після вторгнення в Україну в лютому, але переведення промислової бази на військові рейки, ймовірно, зайняло більше часу.

Дані, що зʼявляються, можуть свідчити про те, що Росія починає краще справлятися зі збоями, викликаними санкціями. У травні США заявили, що їхній експортний контроль припинив роботу на двох великих російських танкових заводах. Але нещодавні місцеві повідомлення показують, що один з них – «Уралвагонзавод» – набирає обертів. Люди, зайняті там в оборонному виробництві, перейшли на 12-годинний робочий день і можуть добровільно працювати у восьмигодинну зміну по суботах.

Отримати точне уявлення про економіку РФ стало складніше після того, як уряд перестав публікувати деякі ключові статистичні дані і більше не розкриває щомісячних цифр з розбивкою того, скільки коштів витрачається на різні статті бюджету, включаючи оборону.

Вчора стало відомо, що фінансовий сектор РФ зазнав сотень мільярдів доларів прямих збитків від санкцій, запроваджених країнами Заходу за її вторгнення в Україну. Про це пише Bloomberg із посиланням на внутрішній документ Мінфіну Росії, який було презентовано на нараді російських високопосадовців минулого місяця.

За словами Яніса Клюге, аналітика з Німецького інституту міжнародних відносин та безпеки в Берліні, витрати РФ на оборону за перших сім місяців року приблизно на $20 млрд вищі, ніж за той самий період 2021 року.

Цього року бюджет оборонних закупівель має збільшитися на 700 млрд руб. ($11 млрд). У 2021 році всі військові витрати Росії досягли приблизно $65,9 млрд. За рівня 8,4% місячного ВВП уряд уже зіштовхнувся з найбільшим дефіцитом бюджету в липні з літа 2020 року, а його профіцит різко скоротився у серпні.

«Складно розрахувати, як довго військові витрати можуть підтримувати промислове зростання, тому що дані закриті. Може, рік, а може, й більше», – каже російська економістка Олександра Осмоловська-Сусліна.