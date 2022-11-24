Економіка

Банки, які працюватимуть навіть без світла: Нацбанк оприлюднив список відділень

24 Листопада 2022 16:48
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нбу

Національний банк оприлюднив перелік чергових відділень, які працюватимуть навіть за тривалої відсутності електропостачання.

Про це повідомляє НБУ.

Зараз у переліку — 760 чергових відділень, розташованих у Києві та у 275 населених пунктах 22 областей.

У Нацбанку зазначили, що ці відділення вже забезпечуються необхідним обладнанням та каналами зв’язку для безперервної роботи за відсутності електрики.

«Клієнти мають знати, куди вони можуть звернутися, щоб отримати власні кошти та необхідні фінансові послуги, фахову консультацію та підтримку, тепло та зв’язок», — зазначив голова Нацбанку Андрій Пишний.

За його словами, банки формуватимуть графіки роботи чергових відділень у такий спосіб, щоб за необхідності вони стали «Пунктами незламності».

Знайти адреси чергових відділень можна за посиланням.


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