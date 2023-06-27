еАкциз: В Україні створюється цифрова система обігу підакцизних товарів

Команда Мінцифри працює над цифровою системою обігу підакцизних товарів еАкциз. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр Михайло Федоров.

“У ній фіксуватимуться кожна операція з перевезення, зберігання та продажу продуктів. А електронна марка акцизного податку дозволить кожному просто в Дії перевірити продукт на оригінальність та повідомити державні органи, якщо помітили контрафакт”, – написав Федоров у Telegram.

За його словами, товари з Duty Free також матимуть електронну акцизну марку.

“За висновками Kantar Україна, понад половина всього нелегального ринку тютюну України припадає саме на продукцію з написом Duty Free. Через це держбюджет втратив 11,2 млрд гривень у 2022 році”, – зазначив Федоров.

“еАкциз — важливий антикорупційний проєкт, який повністю змінить функціонування цілої сфери. Прозору електронну систему після пілоту можна масштабувати на інші товари”, – додав він.