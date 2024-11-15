Дитяче Євробачення – 2024: коли розпочнеться перший етап голосування

Перший етап голосування на Дитячому Євробаченні-2024 стартує 15 листопада о 21:00, при цьому учасники зможуть віддати свій голос і за представника своєї країни.

Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі “Євробачення Україна”.

Цьогоріч 22-й Дитячий пісенний конкурс “Євробачення” вперше відбудеться в Іспанії. Фінальне шоу заплановано на 16 листопада та проходитиме на арені Caja Mágica в Мадриді. Хоча Франція мала пріоритетне право на проведення після перемоги Зої Клозюр у 2023 році, конкурс відбудеться в Іспанії.

Сьогодні, 15 листопада, розпочинається перший етап голосування. Глядачі матимуть можливість підтримати своїх представників.

Переможець конкурсу визначиться за допомогою глядацького голосування (50%) та оцінок журі з 17 країн-учасниць (50%).