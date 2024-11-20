Суспільство

ДТП за участю BMW у Хмельницькому: водію обрали запобіжний захід
20 Листопада 2024 11:15
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дтп, хмельницький
Затриманий водій

27-річному водію, який у стані алкогольного сп’яніння збив трьох жінок на зупинці громадського транспорту в Хмельницькому, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. 

Про це інформує Суспільне.

Рішення було ухвалене 20 листопада Хмельницьким міськрайонним судом. Водій підозрюється у скоєнні смертельної ДТП, яка сталася 18 листопада і забрала життя трьох жінок.

Під час судового засідання слідчий Максим Корольчук та прокурор Антон Вендель попросили для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Суд задовольнив це клопотання, і водій залишатиметься під вартою до 16 січня 2025 року.

В залі суду підозрюваний визнав свою провину, а його адвокат Олександр Поліщук підтвердив ці слова, додавши, що апеляцію подавати не будуть.


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