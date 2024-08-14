Суспільство

Дрони атакували аеродром «Саваслейка» у РФ 
14 Серпня 2024 09:43
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дрони, рф
Ілюстративне фото / AP

Вранці 14 серпня у Нижньогородській області РФ, де розташований військовий аеродром «Саваслейка», пролунали вибухи.

Про це повідомляється у телеграм-каналі Astra.

Місцеві пабліки інформують, що безпілотники були помічені над населеними пунктами Велетьма і Саваслейка. Поряд знаходиться військова авіабаза «Саваслейка», де, за інформацією із відкритих джерел, дислокується філіал 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу і військових випробувань Міноброни РФ.

За інформацією місцевих джерел, у середу на військовій авіабазі «Саваслейка» було десять влучань. Повідомлялося про перекриття проїзду до міста Кулебаки, в якому знаходиться авіабаза.

Пізніше губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін повідомив, що вранці середи у районі Кулебак по безпілотниках працювали засоби ППО.

«В Кулебакському муніципальному окрузі сьогодні вранці працюють засоби ППО і радіоелектронної боротьби для придушення атаки безпілотних літальних апаратів літакового типу», – написав Нікітін у Телеграмі.

Він додав, що, за попередньою інформацією, станом на 07:20 ранку постраждалих внаслідок атаки дронів не було.


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