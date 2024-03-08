Техно

Домен ukr.net блокували через рішення американського суду

8 Березня 2024 09:05
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інтернет
Ілюстративне фото / Getty Images

Причина тимчасового блокування агрегатора новин ukr.net та електронної пошти @ukr.net — у рішенні американського суду.

Про це повідомив генеральний директор реєстратора доменів nic.ua Андрій Хветкевич.

Нині реєстратор знайшов легальну причину для розблокування домену, і наразі він уже працює. Також, за словами Хветкевича, юристи компанії зараз зʼясовують причини рішення суду про блокування домену. Він пообіцяв повідомити деталі згодом.

«Моя особиста думка — це атака на ресурс, використовуючи рішення суду», — додав Хветкевич.


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