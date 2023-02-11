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До України прибула перша партія ефективної зброї проти “Шахідів” від Литви

11 Лютого 2023 12:17
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зброя, допомога, Литва

Нещодавно Київ з робочим візитом відвідав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Тоді він анонсував надання Україні 36 зенітних ракетних комплексів.

“Партія надісланих зенітних установок L-70 і боєприпаси, які допоможуть захищати критичну інфраструктуру, вже прибули до України”, – написав Анушаускас.

40-міліметрова автоматична гармата Bofors L70 – автоматична гармата багатоцільового призначення, розроблена шведською компанією AB Bofors ще у другій половині 40-х років.

Попри свій вік, ця артилерійська система не просто залишається у строю, а є однією з найбільш популярних та активно конкурує зі швейцарською Oerlikon GDF. Ба більше, саме Bofors L70 є основою значної кількості сучасних зенітних систем морського та наземного базування, перебуває на озброєнні декількох десятків країн, у частині з яких вироблялась за ліцензією.

Ефективність L70 полягає у тому, що боєприпаси мають високу потужність, а розробники зробили ставку не на скорострільність, а на високу купчастість. Зокрема швидкострільність цієї установки становить 240-330 пострілів за хвилину.

Ці гармати зможуть ефективно захистити українське небо від іранських дронів. L70 відрізняється максимальною економічністю, відсутності навіть натяку на дефіцит боєприпасів, а також гарантованою ймовірністю знищення цілі типу “Shahed-136” однією-двома чергами. При цьому ефективна дальність вогню становить 3-4 кілометри.


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