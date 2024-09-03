Політика

До Ради надійшли заяви про відставку від трьох міністрів
3 Вересня 2024 17:25
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кадри, рада
Будівля Верховної Ради / Фото: ВРУ

До Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від трьох міністрів та Голови Фонду держмайна.

Про це повідомив Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

До Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від: 

  • Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна Олександра Миколайовича;
  • Міністра юстиції України Малюськи Дениса Леонтійовича;
  • Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Руслана Олександровича.

Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України Коваля Віталія Станіславовича.

Як повідомив Стефанчук, усі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань.


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