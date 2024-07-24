До лав ЗСУ почали долучатися засуджені жінки

Семеро жінок, які відбували покарання у в’язниці, уклали контракт із ЗСУ. Жінки виявили бажання проходити військову службу за контрактом в обмін на умовно-дострокове звільнення.

Вони успішно пройшли військово-лікарську комісію та отримали згоду командирів військових частин на проходження служби у конкретних підрозділах Сил оборони, повідомляє Міністерство юстиції України.

“Загалом, з дня набрання чинності Закону України, яким врегульовано порядок реалізації прав засуджених на їхню безпосередню участь в обороні нашої держави, 6101 засуджених виявили бажання долучитись до лав Збройних Сил України. 3823 осіб вже виїхали з установ відбування покарань на навчання”, – йдеться у повідомленні.