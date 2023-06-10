Політика

До Києва з візитом прибув прем’єр-міністр Канади Трюдо

10 Червня 2023 14:28
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трюдо, київ, візит

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо прибув з неанонсованим візитом до Києва.

Про це пише CBC.

Прем’єр-міністр Канади перебуває в Україні разом із віцепрем’єр-міністром Христею Фріланд, яка має українське походження. Візит Трюдо не анонсувався, як і більшість візитів західних урядовців, з міркувань безпеки.

Як пише видання, Трюдо прибув до Києва на тлі того, як українські військові посилили свій довгоочікуваний контрнаступ, щоб витіснити російську армію з окупованих східних і південних регіонів країни. Зокрема, прем’єр прибуває в Україні разом із віцепрем’єр-міністром Христею Фріланд.

“Поїздка Трюдо в Україну була запланована в умовах суворої секретності. Він покинув Оттаву, оскільки політична криза, пов’язана з імовірним іноземним втручанням Китаю в останні два федеральні вибори, набула драматичного розмаху після раптової відставки спеціального доповідача і колишнього генерал-губернатора Девіда Джонстона”, – пише видання.

В Києві Трюдо розпочав свій візит з покладання вінків до Стіни пам’яті загиблих за Україну.

Це вже другий візит Трюдо до України з моменту початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Востаннє Трюдо відвідував Україну у травні 2022 року.


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