До кінця року Україна отримає від Франції €60 мільйонів на енергетичну інфраструктуру

П’єр Ельброн, спеціальний уповноважений президента Франції з питань допомоги та відбудови України повідомив, що до кінця рокуФранція виділить 60 млн євро для української енергетики.

Про це Ельброн написав на своїй сторінці в соцмережі X.

«З наближенням зими ситуація критична – ми повинні діяти зараз, щоб швидко знайти конкретні енергетичні рішення. Франція надасть щонайменше 60 мільйонів євро до кінця року», – написав він.

Про підтримку енергетичного сектору України йшлося на міністерській зустрічі G7, що відбулась у кулуарах Генеральної асамблеї ООН.