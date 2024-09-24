Економіка

До кінця року Україна отримає від Франції €60 мільйонів на енергетичну інфраструктуру
24 Вересня 2024 12:36
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допомога, україна, франція
П’єр Ельброн / Фото з відкритих джерел

П’єр Ельброн, спеціальний уповноважений президента Франції з питань допомоги та відбудови України повідомив, що до кінця рокуФранція виділить 60 млн євро для української енергетики.

Про це Ельброн написав на своїй сторінці в соцмережі X.

«З наближенням зими ситуація критична – ми повинні діяти зараз, щоб швидко знайти конкретні енергетичні рішення. Франція надасть щонайменше 60 мільйонів євро до кінця року», – написав він.

Про підтримку енергетичного сектору України йшлося на міністерській зустрічі G7, що відбулась у кулуарах Генеральної асамблеї ООН.


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