До центрів рекрутингу звернулися понад 45 тисяч людей, – Міноборони

За даними Міністерства оборони, загальна кількість звернень до центрів рекрутингу досягла 45 657. За минулий тиждень до них звернулися ще 1 086 осіб.

Із усіх, хто виявив зацікавленість, 9 379 кандидатів уже розпочали оформлення на військову службу. Минулого тижня цей процес стартував у 216 осіб.

Частка жінок серед охочих служити стабільно становить 21%. Найвищий показник серед кандидаток – у Чернівецькій (44%), Хмельницькій (39%) та Вінницькій (38%) областях.

Наразі в Україні працює 49 рекрутингових центрів. Найбільш активні мешканці Києва та Дніпропетровської, Харківської, Львівської та Запорізької областей.