Суспільство

Для відправлення “Абрамсів” Україні знадобиться багато місяців – Кірбі

25 Січня 2023 21:36
36
зброя

Представник Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі підтвердив, що для відправки американських танків “Абрамс” Україні знадобляться “багато місяців”.

Оголошуючи про постачання танків Києву, президент США Джо Байден сказав, що підготовка українських військових для бойових дій на “Абрамсах” може розпочатися негайно, проте навчання потребуватиме часу – з огляду на те, що ця техніка досить складна в експлуатації.

Крім того, американські танки надаються в рамках програми “Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), яка передбачає, що техніка замовляється у виробника, а не береться з запасів армії США.

Кірбі також сказав журналістам, що Україна має підготуватись до моменту, коли покращиться погода і російські військові можуть підвищити темп своїх операцій.

Відповідаючи на запитання, чому США змінили своє ставлення до постачання танків, представник Ради національної безпеки США заявив:

“Змінилися обставини на полі бою – і типи бойових дій, які зараз застосовують росіяни. І, що важливіше, – типи бойових дій, які мають бути здатні вести українці протягом найближчих місяців – і протягом 2023 року”.

За словами Кірбі, саме тому США зараз навчають українських військовослужбовців веденню загальновійськового бою, коли разом діють всі війська.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Січня 2023 21:19
43

Маляр: Інтенсивність боїв на Донбасі зростає
25 Січня 2023 20:34
26

Компания Baykar подарувала ЗСУ два безпілотники Bayraktar TB2
25 Січня 2023 19:39
57

Байден: США відправлять Україні 31 танк M1 Abrams
25 Січня 2023 19:12
139

У ЗСУ розповіли, що відбувається у Вугледарі
25 Січня 2023 18:59
69

ЮНЕСКО включило центр Одеси до списку об’єктів Світової спадщини, незважаючи на заперечення Росії
Останні новини
усі новини

Думки

Андрій ВОЛКОВ

Складне питання інвестицій: які галузі залучають гроші під час війни
Віталій ПОРТНИКОВ

“Путин понял, что Украина не исчезнет”. Зачем Кремлю нужен Медведчук?
Александр КИРШ

В Харькове через 20 лет русского языка не будет
Александр КИРШ

Признано официально: царь мордора — ненастоящий (возможные последствия)
Сергій ПРИТУЛА

Українці тримають стрій!
Александр КИРШ

Мордор мордору по морде, или Удар пуйлом по “вагнеру”: последствия
усі думки