Для відправлення “Абрамсів” Україні знадобиться багато місяців – Кірбі

Представник Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі підтвердив, що для відправки американських танків “Абрамс” Україні знадобляться “багато місяців”.

Оголошуючи про постачання танків Києву, президент США Джо Байден сказав, що підготовка українських військових для бойових дій на “Абрамсах” може розпочатися негайно, проте навчання потребуватиме часу – з огляду на те, що ця техніка досить складна в експлуатації.

Крім того, американські танки надаються в рамках програми “Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), яка передбачає, що техніка замовляється у виробника, а не береться з запасів армії США.

Кірбі також сказав журналістам, що Україна має підготуватись до моменту, коли покращиться погода і російські військові можуть підвищити темп своїх операцій.

Відповідаючи на запитання, чому США змінили своє ставлення до постачання танків, представник Ради національної безпеки США заявив:

“Змінилися обставини на полі бою – і типи бойових дій, які зараз застосовують росіяни. І, що важливіше, – типи бойових дій, які мають бути здатні вести українці протягом найближчих місяців – і протягом 2023 року”.

За словами Кірбі, саме тому США зараз навчають українських військовослужбовців веденню загальновійськового бою, коли разом діють всі війська.