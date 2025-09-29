Дія.АІ став першим у світі державним AI-асистентом — Федоров

Віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що вже понад 35 тисяч українців скористалися новим сервісом Дія.АІ на базі моделі Gemini від Google. Йдеться про першого у світі державного AI-асистента, який може не лише відповідати на запитання, а й надавати державні послуги безпосередньо в чаті. За перші дні роботи громадяни згенерували через нього понад тисячу довідок.

Михайло Федоров презентує Дія.АІ / Фото: Telegram/Михайло Федоров

Федоров підкреслив, що запуск став світовим прикладом партнерства держави й бізнесу у сфері штучного інтелекту. Дія.АІ працює на моделі Gemini 2.0 Flash у захищеній хмарній платформі Vertex AI, що дозволяє швидко консультувати щодо понад 200 державних послуг, розуміти запити природною мовою та опрацьовувати мільйони звернень одночасно без затримок.

Особлива увага приділяється безпеці персональних даних: усі вони обробляються виключно у захищеному периметрі Дії.

«Ми перетворюємо Дію з цифрового сервісу на повноцінного AI-агента. Партнерство з Google прискорює трансформацію державних сервісів. Дякую компанії за системну підтримку наших ініціатив», — зазначив міністр.