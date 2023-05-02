Кримінал

Ділки намагалися вивезти в Іран двигуни до військово-транспортних літаків

2 Травня 2023 16:55
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Служба безпеки запобігла спробі незаконного вивезення за межі України авіаційних комплектуючих, що підлягають державному експортному контролю.

Як повідомили в СБУ, у Дніпрі викрито двох підприємців, які намагалися нелегально переправити до Ірану два турбореактивні авіадвигуни Д-36 для продажу.

Встановлено, що українську продукцію фігуранти планували реалізувати іноземцям за 400 тис. дол.

«Замовники» планували використати відповідне високотехнологічне обладнання на військово-транспортних літаках АН-74.

“Для маскування злочинної діяльності зловмисники хотіли вивезти авіадвигуни з України під виглядом комплектуючих для магістральних газогонів. Для цього вносили недостовірні відомості до товарно-транспортних декларацій”, – йдеться у повідомленні відомства.

За даними слідства, організаторами «схеми» є двоє власників дніпровської компанії, яка спеціалізується на вантажних перевезеннях до країн Близького Сходу і Африки.

За оперативною інформацією, двигуни, які вони намагались нелегально вивезти за кордон, раніше були викрадені під час ліквідації одного з держпідприємств.

Ділки планували зробити «косметичний» ремонт цих агрегатів і виготовити на них підроблені документи для подальшого продажу.

Зловмисники зберігали авіапродукцію в ангарі на території підприємства. Саме там її виявили правоохоронці при обшуках за місцем роботи фігурантів.

Наразі двигуни вилучено для проведення експертиз. Після цього буде вирішено питання щодо їх передачі на потреби оборонно-промислового комплексу України.


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