Політика

Держави НАТО досягли згоди щодо регіональних планів оборони від нападу РФ

10 Липня 2023 20:36
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росія, нато

Держави НАТО в понеділок, подолавши турецьке вето, досягли згоди щодо регіональних планів, які детально описують, як Альянс реагуватиме на потенційний напад Росії. 

Про це агентству Reuters стало відомо від трьох дипломатів.

Десятиліттями НАТО не бачив потреби в широкомасштабних оборонних планах, оскільки вів невеликі війни в Афганістані та Іраку і вважав, що пострадянська Росія не становить для Альянсу екзистенційної загрози.

Але війна Росії проти України змусила НАТО усвідомити, що він повинен мати напоготові оборонні плани задовго до того, як може спалахнути конфлікт з таким супротивником, як Москва.

Туреччина блокувала затвердження планів Альянсу через формулювання щодо географічних місць, таких як Кіпр. Вочевидь, блокаду Туреччини вдалося подолати.

Окреслюючи свої регіональні плани, НАТО надасть країнам рекомендації щодо модернізації їхніх збройних сил і матеріально-технічного забезпечення.

Необхідність фінансування цих фундаментальних змін є однією з причин, чому лідери країн-членів Альянсу мають намір підвищити цільовий показник військових витрат у Вільнюсі, зробивши нинішню мету в 2% від національного ВВП мінімальною вимогою.

За оцінками офіційних осіб НАТО, для повної реалізації цих планів знадобиться кілька років, хоча вони підкреслюють, що Альянс може вступити в бій негайно, якщо це буде необхідно.


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