Політика

Депутати з “Слуги народу” виступають за доопрацювання закону про мобілізацію

10 Січня 2024 21:58
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мобілізація, закон

Депутати з фракції “Слуга народу” активно обговорюють можливості повернути урядовий законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання в Кабмін.

Про це пише “Українська правда”

Як пояснило УП впливове джерело у монобільшості, судячи з переписки “слуг” у чатах, більшість депутатів фракції виступає за те, щоб цей проєкт закону повернути на доопрацювання.

“Законопроєкт треба нормально доопрацювати, а не робити точкові рішення. Під те, що ми зараз маємо, голосів немає”.

Водночас голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія написав у Telegram, що всі рішення щодо розгляду законопроектів будуть ухвалюватися на погоджувальній раді, куди запрошено військове командування та керівництво Міністерства оборони.

За його словами, у середу “слуги” провели засідання фракції, на якому обговорили поточну ситуацію і план роботи на найближчі дні.

“Також найближчим часом буде інформація щодо кадрових питань у комітетах Верховної Ради”.


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