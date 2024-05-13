Політика

Депутат закликав президента звернутись до країн-партнерів, щоб ті ввели війська в Україну

13 Травня 2024 14:42
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Президента Володимира Зеленського закликали звернутися до партнерів, щоб ті ввели війська в Україну.

Відповідне звернення до президента направив народний депутат Олексій Гончаренко.

У зверненні Гончаренко закликав Зеленського доручити Міністерству закордонних справ і Міноборони внести його пропозицію на розгляд РНБО та ухвалити рішення про допуск іноземних військ на українську територію. Після цього рішення РНБО мають винести на розгляд Верховної Ради.

Гончаренко каже, що під час саміту в Парижі лідери європейських країн обговорювали питання відправлення своїх військ до України, а французький президент Емманюель Макрон вже двічі заявляв про готовність ввести війська, якщо буде запит від Києва.

“Враховуючи складну ситуацію на фронті, зокрема на Харківщині, не можна гаяти далі час. Ці рішення мали бути ухвалені ще вчора”, — вважає депутат.


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